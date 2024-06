No ar desde janeiro, a novela Renascer sairá do horário nobre da Globo em setembro. Com dois terços da trama já exibidos, o público fica cada vez mais próximo de conhecer o destino final dos personagens. O protagonista José Inocêncio é um dos que promete se despedir de forma emocionante, especialmente se tiver o mesmo desfecho da obra original, exibida em 1993.