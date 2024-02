Na definição do dicionário, "clássico" é uma obra de estilo impecável, modelo digno de admiração. Sendo assim, não é exagero dizer que Renascer (1993) é um clássico da teledramaturgia brasileira. Noveleiros com mais de 30 anos provavelmente carregam alguma memória afetiva da trama, seja por conta do misticismo envolvendo um certo cramulhãozinho na garrafa, seja pelos romances arrebatadores ou rivalidades de arrepiar. Quem assistiu, não esqueceu. Na coletiva de apresentação da novela, a equipe contou um pouco sobre o que o público irá conferir a partir de hoje, às 21h20min, na RBS TV.