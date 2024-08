Sem cama. Ou melhor, sem móveis. Sem eletrodomésticos. Sem piso. Mas com plantas e água reutilizada. É a casa do porto-alegrense Patricio Campanha, que aparece no segundo episódio de Muquiranas Brasil. Aos 36 anos, ele segue uma tendência "sobrevivencialista" e se classifica como um "minimalista radical".