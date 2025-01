Joselma é idosa? Fãs do "BBB 25" criticam status recebido por participante na casa

Joselma entrou no "BBB 25" ao lado do genro, Guilherme. Globoplay / Reprodução

O tratamento recebido por Joselma na casa do BBB 25 tem gerado debates nas redes sociais. A mulher de 54 anos, que entrou no programa por meio de voto popular ao lado do genro, Guilherme, ganhou status de "pessoa mais velha" e "mulher de idade" por parte dos colegas de confinamento.

A polêmica surgiu após Thamires, Camila, João Gabriel e João Pedro escolherem Joselma e o genro para receberem uma punição de dormir ao relento, do lado de fora da casa.

Nas redes sociais, parte dos internautas acusaram os participantes de terem "tratado uma idosa de forma inadequada" (veja algumas reações abaixo).

Por outro lado, há quem critique esse tratamento. Internautas passaram a apontar que a participante tem a mesma idade de Alessandra Negrini, por exemplo, tida como musa nas redes sociais.

O que diz a lei?

Para a legislação brasileira, é considerado idoso quem tem 60 anos ou mais, conforme o art. 1º do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei 10.741/2003. É o caso de Vilma, de 68 anos, que entrou no reality ao lado do filho, Diogo Almeida.

Famosos com 54 anos

Na intenção de desfazer a ideia de que Joselma é idosa, alguns internautas passaram a compartilhar montagens em que a dona de casa aparece ao lado de pessoas de mesma idade, como o jornalista César Tralli, as atrizes Claudia Abreu, Alessandra Negrini e Leticia Satabella, além de Naomi Campbell e Mano Brown.

Fãs da sister lembram que ela teve uma vida sem acesso aos privilégios que outras pessoas tiveram, como a possibilidade de realizar procedimentos estéticos que contribuem para uma aparência mais jovem.

Dentro da casa, Joselma teve diálogos sobre a questão etária com outras participantes:

— Eu nunca imaginei. Eu, com 54 anos de idade, nessa altura do campeonato, três netos — confidenciou ela a Thamiris sobre o fato de estar no reality.

— Eu vou falar para você o que eu falo para minha mãe: para com esse negócio que vocês mesmas colocam na cabeça. Idade não quer dizer nada! — respondeu a sister.