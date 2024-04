A ex-sister Vanessa Lopes foi confirmada no elenco da terceira temporada de Túnel do Amor, que estreia na segunda-feira (22) no Multishow. É a primeira vez que influenciadores digitais participam do programa e, no elenco, estão outros dois ex-BBBs: Daniel Lenhardt, do BBB 20, e Larissa Tomásia, do BBB 22.