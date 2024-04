O sotaque nordestino retorna aos finais de tarde a partir desta segunda-feira (15). Com a estreia de No Rancho Fundo (RBS TV, 18h25min), o autor Mario Teixeira revisita o universo de Mar do Sertão, trazendo de volta alguns personagens da trama de 2022. Allan Fiterman, que retoma a parceria com Mario, conta que não chega a ser uma continuação: