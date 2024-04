A Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia um intercâmbio durante a 23ª edição do Big Brother Brasil. O MPRJ pode recorrer. A informação é do g1.