A treta entre Davi e Beatriz continua no BBB 24. Tudo começou no sincerão, na segunda-feira (8), quando o baiano chamou a vendedora de egoísta. As discussões se estenderam pela madrugada, e parecem estar longe de terminar. Nesta terça-feira (9), os dois que até então eram aliados no jogo, seguiram trocando farpas e até gritaram um com o outro.