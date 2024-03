Pela segunda vez consecutiva, Giovanna é a líder da semana no BBB 24. Ela foi a mais rápida e também a mais sortuda na prova disputada na noite desta quinta-feira (21) e conquistou mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil, além de um prêmio de R$ 15 mil. Na dinâmica desta semana, a nutricionista colocará apenas duas pessoas na mira do líder.