Ganhou a prova do líder e a quantia de R$ 20 mil, na noite desta quinta-feira (14), a mineira Giovanna, que está de aniversário. Com o poder da semana em mãos, ela colocará cinco participantes na mira na sexta (15). Uma dessas será indicada por ela ao paredão no domingo (17). Essas cinco pessoas também terão direito a colocar um brother na berlinda, mas o voto terá que ser um consenso entre todos, conforme a dinâmica da semana.