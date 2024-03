Realizada no programa ao vivo do Big Brother Brasil 24 de segunda-feira (18), a dinâmica do sincerão deu o que falar entre os brothers. Raquele, que está no paredão, afirmou que gostaria de ver Alane, Beatriz e Davi fora da disputa milionária. E acrescentou que o grupo antigamente "descia a lenha" na Isabelle, atual aliada deles.