Quando você viveu algo pela primeira vez? Debora Olivieri, 66 anos, acaba de ter esse gostinho. Rosto conhecido da teledramaturgia brasileira, com quase 50 anos de carreira, a atriz interpretou papéis em sucessos como Terra Nostra (1999), Novo Mundo (2017) e Deus Salve o Rei (2018) e tem marcado presença também no streaming, em Matches e How To Be a Carioca, produções do Star+. Mas ainda há espaço para novos desafios.