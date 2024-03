A madrugada desta quinta-feira (7) no BBB 24 foi de festa do líder Lucas Henrique, mas terminou com punição para todos os brothers da casa. Isso ocorreu depois que Fernanda perdeu 50 estalecas após entrar com um copo de bebida na casa, o que é proibido. Como os participantes estavam no limite do vacilômetro, todos foram para o Tá Com Nada, que limita a alimentação a apenas itens básicos.