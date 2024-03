A festa do líder Lucas, que iniciou na noite de quarta-feira (6) no BBB 24, teve um episódio que prejudicou os brothers. Durante a madrugada, Fernanda entrou com um copo de bebida dentro da casa e foi punida com a perda de 50 estalecas. As regras do programa não permitem que os participantes entrem com alimentos e bebidas das festas na residência. Com a punição, a casa inteira foi para o Tá Com Nada.