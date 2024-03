Os brothers MC Bin Laden, Davi e Matteus dançaram juntos, depois de se envolverem em discussões acaloradas e brigas que até "passaram do ponto", como disse o Big Boss ao intervir no conflito da noite da última segunda-feira (25). O momento de descontração ocorreu na última festa do líder do BBB 24, na madrugada desta quinta-feira (28).