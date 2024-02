Rodriguinho foi o 10º eliminado do Big Brother Brasil 24 no final da noite de terça-feira (27). O pagodeiro participou do Bate-Papo BBB com Thaís Fersoza e Ed Gama já na madrugada desta quarta (28). Na ocasião, ele pode rever e comentar os momentos que marcaram a trajetória dele no reality, incluindo os comentários sobre Yasmin Brunet.