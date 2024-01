Rodriguinho tornou a comentar sobre Yasmin Brunet no BBB 24. No domingo (14), o cantor, que já havia falado sobre a aparência da modelo no sábado (13) em conversa com Nizam e Lucas Pizane, apelidou a colega de confinamento de Yasmin "Comer". Outros participantes presenciaram o momento e deram risada na cozinha.