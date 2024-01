Os comentários de Rodriguinho no BBB 24 estão dando o que falar do lado de fora da casa. O cantor foi criticado até mesmo pela mãe de Ludmilla, que fez um show no reality durante a festa de sábado (13). Silvana Oliveira postou um vídeo em defesa da filha depois que o pagodeiro reclamou da letra de uma música da artista.