Rodriguinho foi o 10º eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite de terça-feira (28), com 78,23% dos votos. Após despedidas e choro de aliados, os participantes reorganizaram as suas estratégias. Bin Laden revelou conversas que teve com o músico para os colegas do quarto gnomo, o que Michel correu para contar para Raquele.