Chegamos ao meio do caminho. Nesta terça-feira (27), o Big Brother Brasil 24 completa 50 dias no ar — metade dos cem previstos para a duração da temporada, que deve terminar em 16 de abril. Muita água ainda vai rolar até a grande final, mas uma verdadeira cachoeira de acontecimentos já desaguou no programa, dando a impressão de que estamos acompanhando o dia a dia dos brothers e sisters há bem mais tempo. BBB bom é assim.