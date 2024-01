Eu tinha seis anos quando a primeira edição do Big Brother Brasil estreou na tela da Globo, em 2002. Lembro de ter assistido ao BBB 1 do início ao fim. Engajada, pedia aos meus pais para participar das votações por telefone e vibrava com as aparições da carismática boneca Maria Eugênia, o xodó do campeão Kleber Bambam (e meu também). Desde então, não falhei nenhuma edição do programa - nem mesmo aquelas que deixaram a desejar. No início da adolescência, até falava em me inscrever no reality show quando completasse 18 anos. Minha mãe ficava maluca com a ideia, mas entrar na casa mais vigiada do Brasil era um sonho.