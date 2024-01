Com pouco mais de duas semanas de disputa, ainda é cedo para fazer apostas sobre o BBB 24. Contudo, já é possível afirmar com tranquilidade que o baiano Davi Brito vai longe no reality show. Ele já entrou na casa com a moral alta, pois foi o mais votado pelo público na dinâmica do puxadinho e segue figurando entre os favoritos dos espectadores. Em contrapartida, Davi se tornou o alvo preferido de uma parcela grande dos confinados.