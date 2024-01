O Big Brother Brasil 24 apresentou os seus partcipantes ao público na primeira sexta-feira do ano, dia 5 de janeiro, ao longo da programação da TV Globo. Contudo, as confirmações de integrantes da casa mais vigiada do Brasil não pararam por aí. Dois dias depois, uma nova lista foi divulgada, desta vez com 13 postulantes a ocuparem as vagas restantes para participarem do reality show.