Lucas Luigi, 28 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (5), como integrante do grupo pipoca do BBB 24. Ele é natural da capital do Rio de Janeiro, mas considera-se "cria da Baixada Fluminense." Trabalha com o pai em sua empresa de instalação de pisos durante o dia e, à noite, assume a função de vendedor em uma loja de vestuário.