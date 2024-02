A madrugada desta segunda-feira (22) foi agitada para os brothers no BBB 24. Com o modo turbo ainda ativado, o programa teve a eliminação de Nizam, prova do líder com vitória de Rodriguinho e formação de paredão quíntuplo. Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius estão na berlinda. Surpresos com a quantidade de emparedados, os participantes especularam sobre uma possível eliminação dupla.