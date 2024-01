O sincerão da segunda-feira (22) rendeu assunto durante a madrugada desta terça (23) entre os participantes do BBB 24. Alane, Giovanna Pitel, Luigi, Marcus, Rodriguinho e Vinicius tiveram de indicar quem merecia estar no paredão e quem é o mais inútil do programa. Mesmo sem participar da dinâmica, Davi foi o protagonista de mais uma noite de clima tenso entre os brothers.