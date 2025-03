Público vai decidir próximo eliminado no 7º Paredão do "BBB 25", que ocorre na terça-feira (4).

Camilla, Renata e Vilma formam o sétimo paredão do BBB 25. A votação ocorreu na noite deste domingo (2) e contou com indicação da líder, poder do anjo e dinâmica aberta entre os participantes. O eliminado será definido pelo público na terça-feira (4).