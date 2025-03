Paolla Oliveira fala sobre sua versão de Heleninha Roitman: "Bastante complexa"

Paolla Oliveira será Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo".

Papel eternizado por Renata Sorrah na primeira versão de Vale Tudo (1988), Heleninha Roitman ganhará novos contornos com a interpretação de Paolla Oliveira no remake da novela prevista para estrear em 31 de março, na Globo, na faixa das 21h.

De volta de um longo período de reabilitação, Heleninha começa a trama determinada a reconquistar a guarda do filho Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu casamento com Marco Aurélio (Alexandre Nero), diretor na TCA, e homem de confiança de Odete.