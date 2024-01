Os participantes do Big Brother Brasil 24 enfrentaram mais um sincerão nesta segunda-feira (22). Com foco nos protagonistas, os emparedados Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius participaram ao lado do líder Rodriguinho. Os demais assistiram tudo do telão da sala. Na dinâmica dessa semana, o público pôde votar em uma pergunta para os brothers responderem. Na votação pelo gshow, entre quem não é confiável, quem é o (a) inútil ou quem é o(a) ensaboado (a), os internautas optaram por quem foi o mais inútil.