Emparedada, Fernanda tirou a terça-feira (27) para conversar e resolver alguns atritos criados ao longo de sua trajetória no BBB 24. A sister acredita que tem riscos de ser eliminada nesta noite e, por isso, foi atrás de MC Bin Laden na intenção de conversar. Ela disse que não gostaria de ir embora com ressentimentos do colega.