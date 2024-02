A madrugada desta terça-feira (27) foi de muitas discussões no BBB 24, após o sincerão da noite de segunda. Incomodado após a dinâmica, Davi protagonizou mais uma treta no programa quando chamou Lucas Henrique para a briga na área externa da casa. Rodriguinho também reclamou sobre a postura do baiano e da aliada dele, Isabelle, após ambos escolherem o músico para tomar um banho de tinta.