Uma cena da madrugada desta segunda-feira (26) repercutiu entre os espectadores do BBB 24 nas redes sociais. Após se desentenderam no fim de semana, Isabelle e Davi dividiram um momento de carinho no quarto fada. Deitados juntos, ela fez carinho na cabeça do brother enquanto eles conversavam sobre suas histórias de vida.