A formação do paredão que colocou Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho na disputa pela permanência no BBB 24 deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil. Beatriz, que colocou Rodriguinho na berlinda sem direito a bate e volta, reuniu os aliados no quarto da líder. Alane, Davi, Matteus e a vendedora repercutiram o jogo do grupo durante a madrugada. Além disso, Rodriguinho escolheu novos alvos, caso se salve do paredão.