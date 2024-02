Derivada de Sonic: O Filme, a série Knuckles ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (8). A atração live-action, que contará com seis episódios, deve chegar ao Brasil pelo Paramount+ no dia 27 de abril (um dia antes, a estreia ocorre somente na América do Norte). O ator Idris Elba voltará a fazer a voz do equidna — animal localizado na Oceania e que faz parte da ordem dos monotremados, ou seja, dos mamíferos que põem ovos.