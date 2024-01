Parece que foi ontem, mas já se passaram 15 anos desde que o gaúcho Newton Siqueira, o Ton, causou poucas e boas na casa mais vigiada do Brasil. Representando o Rio Grande do Sul no BBB 9, que também tinha no elenco o caxiense Flávio Steffli Jr, Ton saiu na quarta berlinda da temporada, com alta rejeição. Levou 72% dos votos em um paredão triplo e deixou o reality com status de "cancelado", antecipando a própria existência do conceito.