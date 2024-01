O BBB 24 começou nesta segunda-feira (8) e o fogo no parquinho já está instaurado. Em apenas dois dias, o programa já teve prova de resistência, formação de paredão e troca de farpas entre os participantes. Estes e outros acontecimentos da casa são tema do primeiro episódio da nova temporada do Emparedados, podcast semanal de GZH que repercute o reality show.