A 75ª edição do Emmy, o Oscar da televisão, acontece nesta segunda-feira (15). A série dramática Succession lidera a disputa do Emmy pelo segundo ano consecutivo, com 27 indicações, seguida da adaptação do jogo The Last of Us, com 24, e de The White Lotus, com 23, todas da HBO. A comédia da Apple TV+ Ted Lasso completa o quadro das favoritas com 21 indicações.