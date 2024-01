O relacionamento de Davi, do BBB 24, está dando o que falar dentro e fora do reality. A esposa do brother, Mani Reggo, respondeu a comentários etaristas que vêm sendo feitos sobre os dois. Mani e Davi têm uma diferença de 20 anos e por conta disso, internautas e confinados especularam sobre a dinâmica do relacionamento do baiano.