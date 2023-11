Dez anos após se tornar semifinalista do The Voice Brasil 2 (2013), a cantora Luana Camarah volta a competição e, novamente, comoveu os jurados do programa. A paulistana encarou as audições às cegas pela segunda vez e, nesta edição, optou por mudar o repertório e prestar homenagem à rainha da sofrência, Marília Mendonça.