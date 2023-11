Os vencedores do Prêmio Multishow 2023 foram anunciados em cerimônia na noite de terça-feira (7). Na 29ª edição, a premiação contou com a presença dos principais nomes da música brasileira, dando destaque à Iza, que levou para casa o aguardado troféu de artista do ano, além de vencer nas categorias: pop e capa do ano.