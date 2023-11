No auge dos seus 53 anos, Xande de Pilares ainda se sente um menino. Ninguém é maluco de contrariar: quando sobe ao palco, o sambista soa como um garoto que está prestes a descobrir a vida, capaz de conquistar o mundo. Em relação à música, Xande mantém dentro de si o mesmo encantamento de quando aprendeu a dar os primeiros acordes no violão com o tio, Mauro Roberto. É a história do que se sucedeu dali em diante que ele canta no show Esse Menino Sou Eu, às 21h30min desta sexta-feira (3) no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre (veja detalhes sobre ingressos ao final do texto).