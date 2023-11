Depois da morte repentina do ator Matthew Perry, aos 54 anos, que causou grande comoção entre os fãs e colegas de trabalho, a ideia de um especial de aniversário de 30 anos da série se tornou incerta. Conforme publicou o The Sun nesta segunda-feira (27), um contrato de R$ 425 milhões e o espólio do ator são decisivos para qualquer acordo.