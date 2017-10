Inspirado no programa americano, o reality show Are You The One?, da MTV Brasil , terá Caio Castro como apresentador da quarta temporada. Quem apresentou as três primeiras foi o ator Felipe Titto.

No programa, dez homens e dez mulheres solteiros se submetem a provas para encontrar o par ideal. As cenas serão gravadas em Búzios, um dos principais pontos turísticos do litoral do Rio de Janeiro. A versão brasileira do reality estreou no canal em janeiro de 2015, com cenas gravadas em uma casa convencional.