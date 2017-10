O segundo capítulo de O Outro Lado do Paraíso foi suficiente para a nova novela das nove virar assunto na internet. A trama ambientada no Tocantins tem como um dos temas a violência doméstica vivida pela personagem Clara, interpretada pela atriz Bianca Bin. Em cena veiculada na terça-feira (24), a jovem sonhadora vê a expectativa de uma lua de mel romântica ser destruída com o comportamento do marido, vivido pelo ator Sérgio Guinzé, que a estupra.