Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Um time de respeito está prestes a abrilhantar o horário nobre. O Outro Lado do Paraíso terá nomes como Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira, Laura Cardoso e Nathalia Timberg. Acham pouco? Tem também Marieta Severo, Gloria Pires e Luis Melo. Isso sem contar o elenco jovem, encabeçado pelos talentosíssimos Rafael Cardoso, Bianca Bin, Grazi Massafera e Sérgio Guizé. Vem aí mais um arrasa-quarteirão?

Um elenco de primeira não é garantia de sucesso. Sempre lembro da "esquecível" As Filhas da Mãe, que tinha Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Tony Ramos, Francisco Cuoco, entre outras estrelas. Isso tudo com a assinatura do mestre Sílvio de Abreu. Foi ótima, não? Não.

Mas não é só o elenco o ponto forte da próxima novela das nove. Vale levar em conta a dupla que está no comando dessa equipe. Walcyr Carrasco e Mauro Mendonça Filho já levaram o Emmy pra casa com Verdades Secretas, o que é um pré-requisito e tanto. Walcyr é artilheiro em vários horários, vai da comédia romântica das seis às polêmicas do horário nobre com maestria. Já deu algumas bolas fora, é verdade, mas quase sempre ganha de goleada.

Desafio

Depois do fenômeno que foi A Força do Querer, a nova trama tem um desafio e tanto pela frente: manter a audiência de sua antecessora e prender a atenção do público, que a partir de segunda estará "órfão" de Gloria Perez. Mas nada que uma escalação de primeira e técnicos campeões não consigam. Vamos mergulhar de cabeça e conferir o que há do Outro Lado do Paraíso?