Uma cena forte, pesada, revoltante, mas, que, infelizmente, retrata a realidade de muitos lares brasileiros, inclusive das altas rodas da sociedade. Foi como bem mostrou O Outro Lado do Paraíso no seu segundo capítulo, nesta terça-feira (24): Gael (Sergio Guizé), bêbado depois de dar o maior piti na própria festa de casamento por ciúme de Renato (Rafael Cardoso)...

No capítulo de ontem (24), tanto na hora do escândalo que deu na festa quando foi para cima do médico, quanto no ato de violência doméstica, Gael deu medo.