Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Com o desafio de substituir A Força do Querer, novela que bateu recordes de audiência, O Outro Lado do Paraíso estreia nesta segunda-feira (23) com um elenco que vai de Bianca Bin a Fernanda Montenegro, de Rafael Cardoso a Lima Duarte.

Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Mauro Mendonça Filho, a trama é ambientada no Tocantins e é dividida em dois períodos. A personagem principal é Clara, vivida pela atriz Bianca Bin, que faz parte de um triângulo amoroso após sofrer violência doméstica e ser internada em um hospital psiquiátrico.

Confira, abaixo, os principais personagens da novela:

Clara (Bianca Bin)

Inocente quanto se trata de amor, Clara dá aulas para crianças de um quilombo em Pedra Santa e mora com o avô, Josafá (Lima Duarte). Ela vai se apaixona-se à primeira vista por Gael (Sergio Guizé) e casar com o moço, que vai lhe trazer grandes decepções. Será o amigo Renato (Rafael Cardoso) quem irá lhe amparar nos momentos de desespero. Também vai sofrer nas mãos da sogra, Sophia (Marieta Severo), e da cunhada Lívia (Grazi Massafera).

Josafá (Lima Duarte)

Avô de Clara, é dono de um bar de beira de estrada em Pedra Santa. Nunca esqueceu Mercedes (Fernanda Montenegro), seu grande amor da juventude e com quem mantém forte ligação. Vai sofrer nas mãos de Sophia (Marieta Severo).

Gael (Sergio Guizé)

Filho mais velho de Sophia (Marieta Severo), apaixona-se por Clara (Bianca Bin) assim que a conhece. Tem um temperamento instável e oscila momentos de agressividade. É irmão de Lívia (Grazi Massafera) e Estela (Juliana Caldas).

Renato (Rafael Cardoso)

Médico que se mudou do Rio para Tocantins com o objetivo de vencer na vida. Encanta-se por Clara (Bianca Bin), mas quando a professora se casa com Gael (Sergio Guizé), acaba se envolvendo com Lívia (Grazi Massafera). Trabalha no hospital de Palmas e é quem cuida de Clara após as agressões físicas sofridas por ela.

Sophia (Marieta Severo)

Mãe de Gael (Sergio Guizé), é uma mulher gananciosa. Quando descobre que as terras de Clara (Bianca Bin) possuem uma jazida de esmeraldas, tenta convencer a nora a autorizar a exploração da pedra preciosa. Ela é a grande vilã da história.

Lívia (Grazi Massafera)

Filha de Sophia (Marieta Severo) e irmã de Gael (Sergio Guizé). Bonita e sofisticada, é apaixonada por Renato (Rafael Cardoso). Seu grande sonho é ser mãe, mas não consegue gerar filhos.

Samuel (Eriberto Leão)

Psiquiatra, envolve-se com a enfermeira Suzy (Ellen Rocche) na tentativa de esconder sua homossexualidade. Também é homofóbico e vive em conflito por sua condição.

Beatriz (Natalia Thimberg)

Mulher fina e da alta sociedade, foi internada numa clínica psiquiátrica pela neta. Ensinará a Clara (Bianca Bin) tudo que sabe durante os anos em que ela ficará na clínica. Será grande amiga e mentora de Clara.

Gustavo (Luis Melo)

Juiz em Palmas. Casado com Nádia (Eliane Giardini), é influenciado pelas opiniões da mulher.

Nádia (Eliane Giardini)

Casada com Gustavo (Luis Mello), é uma mulher preconceituosa. Se posicionará contra o romance de do filho com uma jovem negra.

Mercedes (Fernanda Montenegro)

Mulher mística, cura as pessoas e vive de forma muito simples. É o grande amor de Josafá (Lima Duarte). Ela escuta vozes e transformou sua casa em Pedra Santa num grande abrigo para receber pessoas quando o fim do mundo se aproximar. Conhece Clara (Bianca Bin) desde criança e pressente algo de ruim quando a neta de Josafá conta que vai casar-se com Gael (Sergio Guizé).

Caetana (Laura Cardoso)

Dona do bordel de Pedra Santa. Foi a responsável pela separação de Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte), no passado, mas no fim da vida vai buscar o perdão. Há anos mantém o bordel funcionando graças a um sócio misterioso.

Mãe do quilombro (Zezé Motta)

