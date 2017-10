As três protagonistas da trama foram o eixo central de todo o episódio. Bibi teve sua redenção e, depois de ter passado um tempo presa pelo incêndio que provocou no restaurante de Dantas (Edson Celulari), pode reconstruir sua vida ao lado da mãe, Aurora (Elizângela), e do filho, Dedé (João Bravo), e de Caio (Rodrigo Lombardi). Ritinha (Isis Valverde) chegou a fugir com o filho para o Norte do país, mas acabou realizando o sonho de virar sereia e foi trabalhar em um parque aquático de Las Vegas, nos Estados Unidos. Na mesma cidade, aliás, que Jeiza realizou o grande sonho de disputar – e ganhar – um cinturão do UFC (com direito a participação especial de Bruce Buffer, o icônico locutor das lutas de MMA). Antes disso, a policial salvou Simone (Juliana Paiva) de um sequestro provocado pelo agiota que emprestou dinheiro a Silvana (Lilia Cabral) e prendeu Sabiá (Jonathan Azevedo) após um tiroteio no morro e a morte de Rubinho (Emilio Dantas) – assassinado pelo antigo comparsa. Jeiza acabou casando com Zeca e o casal teve gêmeos.