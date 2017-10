Marilia Cabral / TV Globo/Divulgação

Na nova temporada do programa de Marcelo Adnet, que estreia esta quinta-feira (26), e que agora se chama Adnight Show, o público vai conferir um apresentador como estava acostumado a ver na época da MTV: com mais pitadas de humor, improvisos e até performances de dança durante uma performance de Joelma, uma das convidadas do programa de estreia.

Além de receber artistas, que topam tudo o que Adnet propõe – no primeiro episódio, ainda estarão no palco Renato Góes e Fernanda Gentil –, a atração, que terá oito episódios nesta nova temporada, não terá mais a bancada para que o humorista se sinta mais à vontade no palco.

– Tem coisas que gosto muito de fazer, que estão presentes na nova temporada, como humor, improvisação e música. Aprendemos a fórmula fazendo no dia a dia – comentou Adnet, 36 anos, durante a apresentação do novo ano do programa à imprensa nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na semana passada.

– Estamos nos reinventando. Neste ano, viemos com novidades muito bacanas. Tiramos a bancada para deixar o Adnet mais solto no palco. Os convidados ganham importância, participando de esquetes e brincadeiras. Considero um programa de entretenimento que vai além do auditório e da linha de show. Nesta temporada, queremos abordar assuntos relevantes e descobrir o lado interessante e curioso dos convidados – explica o diretor-geral da atração, Emerson Muzeli.

Adnet destaca que o público terá a oportunidade de conhecer os lados "B, C, D e E" de famosos, como ele define. Como exemplo, citou a participação de Malvino Salvador em um dos episódios.

– Muita gente não sabe, mas o Malvino é formado em Ciências Contábeis. Então, a gente pensou: "como seria o Malvino pagando uma conta no bar?" Será que ele aplica a Fórmula de Bhaskara na hora de dividir a conta? No Brasil, as pessoas se sentem muito próximas dos famosos, mas não conhecem de fato outros lados deles – explicou o humorista.

Momento político do país também será assunto

Sem medo de abordar assuntos polêmicos e políticos, principalmente, Adnet conta que não falará de questões atuais do país na forma de "um tratado político de 10 minutos", mas como humor.

– Lidamos com esses assuntos de forma rápida, como no caso da Fernanda Gentil. Mas não tenho medo de nada, não – afirmou ele, referindo-se ao episódio desta noite, quando a apresentadora narra, de maneira quase sarcástica, o momento em que o ex-deputado federal Ricardo Rocha Loures (PMDB-PR) é flagrado saindo apressado do estacionamento de uma pizzaria, em São Paulo, carregando uma mala preta com R$ 500 mil, quando estava sendo seguido e filmado pela Polícia Federal.