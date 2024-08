Um cortejo formado por artistas em pernas de pau e banda tocando no meio da rua passou em frente aos prédios históricos de Porto Alegre na noite desta sexta-feira (16) para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Histórico, celebrado desde 2019 no terceiro final de semana de agosto. Em cada lugar, a procissão alegre e colorida parava para ouvir a história do edifício e como é usado nos dias de hoje.